Orhun Ene: Böyle kaybetmek istemiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 89-56 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, potansiyellerini sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Maçla ilgili kendileri adına konuşulacak çok fazla bir şey olmadığını savunan Ene, şunları kaydetti:

"Potansiyelimiz sahaya yansıtmadan kaybettiğimiz bir maç. Avrupa’nın en iyi takımıyla oynuyorsunuz ama biz böyle kaybetmek istemiyoruz. Tabii ki rakibimiz güçlü bizi hataya sürükleyecek ama onlar bizi sürüklemeden yaptığımız bir sürü hata var. Ne olursa olsun rakibimiz hem burada kaybetmeyen hem de kaybetmeye hiç tahammülü olmayan bir takım. Fenerbahçe Beko’ya THY Avrupa Ligi’nde başarılar diliyorum. İnşallah dörtlü final’de hedefledikleri başarıyı elde ederler."

AA