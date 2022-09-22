İstanbul Süper Amatör Lig'deki Tuzla temsilcisi Orhanlıspor'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a benzerliği ile dikkat çeken Yasin Cengiz futbolseverlerin ilgi odağı...

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah'a ikizi gibi benzeyen 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Yasin Cengiz amatör olarak Futbol yaşantısına devam ediyor.

Gündüzleri bir cafe'de çalışan Yasin aynı zamanda başarılı bir kanat oyuncusu... Gördüğü ilgiden mutlu olduğunu belirten Yasin Cengiz; "İnsanlar gündüzleri işyerimde sürekli fotoğraf çektirmek istiyor. Futbol oynarken de rakip takımlar ve taraftarları fotoğraf çektiriyor. İnsanları kırmayarak tekliflerini kabul ediyorum. İnşallah futbol kariyerimiz de Salah'la benzer" ifadelerini kullandı.

Yasin Cengiz yeni sezonda da Orhanlıspor'da olduğunu belirterek hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Hürriyet