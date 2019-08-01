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Orhangazi'de voleybol eğitimleri sürüyor

Orhangazi'de voleybol eğitimleri sürüyor

01 Ağustos 2019, Perşembe 12:51
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Orhangazi'de voleybol eğitimleri sürüyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çocuklar, yaz okullarında voleybol öğreniyor.

Orhangazi ilçesinde Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar sürüyor. Orhangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaz Spor Okulları kapsamında küçük yaştaki kız çocuklar voleybol kurslarında bu branşı öğreniyor. Antrenör Mehmet Emin Gölge gözetiminde çalışmalar sürdürülürken, son zamanlarda yükselen Bursa voleyboluna buradan yetişecek yetenekli isimlerle katkı sağlanması amaçlanıyor.

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