Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çocuklar, yaz okullarında voleybol öğreniyor.

Orhangazi ilçesinde Yaz Spor Okulları'nda çalışmalar sürüyor. Orhangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaz Spor Okulları kapsamında küçük yaştaki kız çocuklar voleybol kurslarında bu branşı öğreniyor. Antrenör Mehmet Emin Gölge gözetiminde çalışmalar sürdürülürken, son zamanlarda yükselen Bursa voleyboluna buradan yetişecek yetenekli isimlerle katkı sağlanması amaçlanıyor.

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