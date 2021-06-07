Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - ORHANGAZİ Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursaspor Kulübü'nün genel kurulunda alınan ihraç kararı ile ilgili açıklama yayımladı.

Bekir Aydın, yaptığı açıklamada, "Gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri olan Bursasporumuzun Cumartesi günü gerçekleşen kongresinde ihraç kararı alınan kulüp üyesi "Bekir Aydın" ile bir isim benzerliği oluştuğundan böyle bir açıklama yapma durumu hasıl olmuştur. Şahsımın hiçbir futbol kulübüne üyeliği bulunmamaktadır. Cumartesi günü gerçekleşen kongrenin Bursasporumuz için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Kamuoyumuzun bilgisine önemle sunulur." ifadelerine yer verdi.

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