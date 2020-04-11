Beşiktaş’ın 100. yılı... Başkan Serdar Bilgili, Futbol Şube sorumlusu Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli; teknik direktör Mircea Lucescu’yla toplantıda... Başkan, mutlak şampiyonluk istiyor. Rumen hoca da, Sergen Yalçın’ın alınmasını şart koşuyordu... Ve beklendiği gibi Sergen geldi... İsviçre’de başlayan kampta Başkan ve kurmayları da tam kadro hazır. Düz koşu yapan Sergen’in yanımızdan geçerken, durumunu sorduk. “Çapraz bağlarım kötü. Bu sezon oynar mıyım, oynamaz mıyım belli değil” deyip gitti. Haberi verdik. Ertesi sabah önce kulüpten tekzip yayımlandı. ‘Sergen’in sezonu kapattığı haberleri asılsızdır’ diye. Bu da kesmemiş olacak; başkan ve yönetim, basın toplantısı yapacaklar...

Medyaya da golünü attı

Tam başlamak üzereyken Sergen çıkıp geldi. “Yazılanlar doğru. Ama ben espri yaptım. Sonra söylemeyi unuttum” diyerek duruma açıklık getirdi. Şaka yapan Sergen, medyaya istemeyerek de olsa müthiş bir gol atmıştı. Aynı Sergen, sezon sonu Galatasaray derbisinde attığı golle şampiyonluğu getiren isim olacaktı.

Sessiz olun Scala uyuyor

Nevio Scala, Beşiktaş’a yeni geldiği 2000-01 dönemi... Tüm idmanlar alışılmışın dışında akşam yapılmaya başlandı. Durum çok geçmeden anlaşıldı. İtalyan hoca, sağlık sorunu yüzünden sabah kalkamıyordu. Ardından kamp için İsviçre’nin Zürih kentindeyiz. Koşu için sabah erken kalkılıyor. Scala ortalıkta yok. Ne otel personeli, ne de yardımcıları... Ne yapsa uyandıramıyor! Bu durum futbolcuların eğlencesi haline geldi. Hocanın odasının önünde hoplayıp, zıplayıp şarkı söylerken, aynı anda kapısına vurarak uyandırabiliyorlar. Kamp bitimimde otel; kapı faturasını da, ekstralara eklemeyi ihmal etmemişti!

Orhan Yıldırım