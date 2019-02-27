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Orhan Taşçı: Konya'da yakaladığımız havayı Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Konya'da yakaladığımız havayı Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 18:44
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Orhan Taşçı: Konya'da yakaladığımız havayı Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Orhan Taşçı yaptığı açıklamada puana ihtiyaçları olduğu haftada Atiker Konyaspor'u mağlup ettiklerini söyledi. Konyaspor karşısında iyi oynadıklarını ve 3 puan kazandıklarını belirten Taşçı, "Ben futbolcu arkadaşlarımı tek tek tebrik etmek istiyorum. İki tane güzide Anadolu kulübünün çekişmesine sahne oldu. Burada kazanan biz olduk. Konya halkına ve taraftarına özellikle teşekkür ederim. Maça yakışır şekilde bizleri ağırladılar. Onlarında yolların inşallah bundan sonra açık olur" dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAKTI"

Hafta sonu karşılaşacakları Beşiktaş maçını değerlendiren Orhan Taşçı, şöyle konuştu: "Konya'da yakaladığımız havayı Beşiktaş maçında da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçta bazı eksikliklerimiz var. Yerine gelecek arkadaşlarımızın da o boşluğu hissettirmeyeceklerdir. Beşiktaş'ta Türkiye'nin güzide bir kulübüdür. Zorlu bir maç olacaktır. Biz de küme düşme potasından bir nebze olsun çıkarak nefes almayı başardık. Umarım dostluk içerisinde bir maç olur. Biz burada Beşiktaş taraftarını en iyi şekilde misafir etmeye çalışacağız. Umarım 3 puan bizim olur."

DHA

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