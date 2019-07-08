Orhan Ovacıklı: Hedefimiz bıraktığımız yerin daha üzerine çıkmak

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, yeni sezon öncesi ligde üst sıralar için mücadele edeceklerini belirterek, "Hedefimiz; geçen sezon bıraktığımız yerden devam etmek ve onun daha da üzerine çıkabilmek" dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren Çaykur Rizespor'da takım kaptanı Orhan Ovacıklı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalışmaların iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Orhan Ovacıklı, "Bu doğrultuda yeni hocamızla birlikte çalışmalarımıza başladık. İnşallah her şey geçen sezondan daha iyi olur. Hedefleri belirleyecek olan hocamız ve bizleriz. Saha içerisinde göstereceğimiz performans etkili olacak. Biz en yukarıları hedefliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak için elemizden geleni yapacağız. Neler olacağını lig başlayınca göreceğiz" diye konuştu.

"PERFORMANSIMIZI YUKARI ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlandığını belirten Orhan, yeni sezon öncesi hedefleri hakkında "Geçen sezonun ikinci yarısında 3 maçta oynayabildim. Hem bireysel hem de takımsal olarak performansımızı yukarı çekmek istiyoruz. Takımıma ne kadar katkı verebilirim diye düşünüyor, bunun için çalışıyorum. İnşallah takıma daha fazla katkı sağlarım" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA YENİ KATILANLARIN KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Takımdan ayrılan ve takıma yeni katılan futbolcuların olduğunu kaydeden Orhan Ovacıklı, "Geçen sezonun ardından takımımızdan ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Bu sezon neredeyse yeni bir yapılanma olacak. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onların takıma ve şehre uyum sağlamaları için bizler de yardımcı oluyoruz. Gayet iyi niyetli ve çalışkan bir şekilde başladılar. Bize büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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