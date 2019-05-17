Orhan Kaynak: Sezonu 3 puanla kapattığımız için mutluyum

Spor Toto 1. Lig’de 34. ve normal sezonun son haftasında, konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-2 yenen Boluspor’un teknik direktörü Orhan Kaynak, sezonun son maçını 3 puanla kapattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kalan haftalarda genç oyunculara şans vermeye çalıştıklarını aktardı.

Boluspor’a geldiği günden bu yana önce iyi oynama hedefinde olduklarının altını çizen Kaynak, "Hep önce iyi oyun oynayalım, sonra sonuçlar gelir diye düşündük. Play-off şansını bile yakalama durumumuz da oldu. O potaya da girdik, yakalama şansımız vardı. Tabii iddiamız kaybolunca bundan önceki maçlar iyi geçmedi. Sezonun son maçını 3 puanla kapattığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.