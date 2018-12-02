Orhan Kaynak: “Maçın 85 dakika hakimi bizdik”

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Elazığspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Oyuncularının çok iyi bir reaksiyon verdiğini söyleyen TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maçın 85 dakikasına hakim olan, taraftarıyla bütünleşen, coşkuyu yaşatan oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Geçen hafta berabere kalıyoruz kimsemiz yok, bu hafta maça çıkıyoruz kimsemiz yok. Sağolsun sayın valimiz bize destek oldu bu hafta. Çok önemli destekler verdi. İnşallah bundan sonra destek olurlar. Hakikaten oyuncularım bu kulübü yaşatmaya çalışıyor. Hep zor süreçler geçirdik sezon başından beri. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapmaya da devam edecekler hem kendileri, hem de kulübü için. Buradan sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışıyoruz” dedi.