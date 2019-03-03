Orhan Kaynak: İyi oyundan ziyade 3 puan için çok mutluyum

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Boluspor sahasında İstanbulspor 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maçtan önce yaşadığımız, hafta içinden beri hem bireysel hem grup olarak konuşmalarımızdan biliyoruz ki, oyuncularımız bu kötü süreci yaşamak istemeyen ve hak etmeyen bir oyuncu grubu. Bireysel anlamda yetenekli, kaliteli oyuncular. Bizim daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Daha iyilerini yapabilirler. Kapasiteleri var ama uzun süre kazanamama sıkıntısından dolayı bazen istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Bugün iyi oyundan ziyade aldığımız 3 puan için çok mutluyum” şeklinde konuştu.