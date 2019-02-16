Orhan Kaynak: Galibiyeti unuttuk

Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta karşılaşmasında Altay sahasında Boluspor’u konuk etti. İzmir ekibi uzatmalarda bulduğu golle galibiyete uzandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, final paslarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi ve “Zor bir dönemden geçiyoruz. Uzun süredir kazanamıyoruz. Fizik olarak güçlenmeye çalışıyoruz. Nerede galibiyeti unuttuk. Bugün maçın her bölümünde etkili olduk ancak geçen haftalarda olduğu gibi son paslarda sıkıntı yaşadık. Çok çalışıp en kısa sürede bu sorunumuzu gidereceğiz” diye konuştu.