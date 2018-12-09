Orhan Kaynak: 'Bizim kazandığımız her puan tertemiz'

Spor Toto 1 . Lig’in 15. haftasında T.Y. Elazığspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından T.Y. Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Kaynak, "Elazığspor olarak puan almak için gelmiştik ama istediğimiz oyunla başlayamadık. Karşımızda hareketli ve play-offu zorlayan iyi bir takım vardı. Ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Biz bu oyunu oynadığımız sürece ligde var olabiliriz. 30. dakikadan sonra istediğimiz oyunu oynadık ve maçın sonuna kadar pozisyon bulduk. Bizim kazandığımız her puan tertemiz. Yanlış faulden, yanlış verilen sarı kartlardan, taçlardan veya lehimize çalınan düdüklerden 3 puan kazanmadık. Bunlar birikim oluyor. Sahada faul bizim ama rakibe veriliyor. Taç bizim o da rakibe veriliyor. İçeride de dışarıda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bundan sonra inşallah yaşamayız. Puan alamasak da takımımı kutluyorum. Gelecek hafta Afyonspor’u yenecek gücümüz var" şeklinde konuştu.

Kaynak hafta içinde Elazığspor’da başkanlık seçimi yapılacağını söyleyerek, "İnşallah başkan seçilir ve Elazığspor’un önü açılır" ifadelerini kullandı.

İHA