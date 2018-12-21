Orhan Çıkrıkçı: Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftası açılış maçında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekip aradığı golü ikinci yarıda bulurken, karşılaşma atılan tek golle Denizlisipor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı hata yapanın kaybedeceği bir maç olduğunu ve hatayı kendilerinin yaptığı için karşılaşmayı kendilerinin kaybettiğini ifade etti.

Kısa bir değerlendirme yapan Çıkırıkçı şunları söyledi:

“İyi bir atmosfer vardı, bayağı iyi bir maç oldu. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz hata yaptık ama iyi mücadele ettik. Rakibimizi tebrik ederiz. İyi çalışıp ikinci yarıya daha iyi bir takımla beraber daha iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum.”