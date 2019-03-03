Orhan Çıkrıkçı: Bu ligde galip duruma geçtiniz mi yatacaksınız

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Boluspor sahasında İstanbulspor 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, maçta erken bir gol yediklerini hatırlatarak, "Rakip takım ilk dakikalarda gol buldu. Önce beraberliği sağladık. Sonra kendi hatamızdan bir gol daha yedik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince, karşılaşmayı 2-1 mağlup bitirdik. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha az hata yapıp, pozisyonları değerlendirip, galip gelmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Lig değerlendirmesi de yapan Çıkırıkçı, "Ligimiz enteresan. Şu an herkes herkesi yenebiliyor, herkes herkesten puan alabiliyor. Galip duruma gelen nedense oyun oynamaktan vazgeçiyor. Bu olay bütün takımlarda aynı şekilde devam ediyor. Bu ligde galip duruma geçtiniz mi yatacaksınız. Faulleri ağır kullanacaksınız. Galip gelmenin ne kadar kötü yolu varsa, onu deneyeceksiniz. Maalesef böyle bir sistem var." değerlendirmesinde bulundu.