Orhan Çıkırıkçı: Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz'

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kalan İstanbulspor’un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, gelecek haftalar için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Orhan Çıkırıkçı "İki takımı da tebrik etmek lazım. Erzurumspor maça baskılı başladı. İlk yarıda çok baskılı oynadılar. Biz de 2. yarıda iyi oynadık. Beraberlik her iki takım için de hayırlısıymış. İnşallah bundan sonra daha iyi çalışacağız. Üst sıralara doğru çıkmak istiyoruz." diye konuştu.