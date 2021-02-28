Orhan Çıkırıkçı: Önemli olan kayıpsız geçmekti ve başardık

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Eskişehirspor’un futbolculuk döneminde ilk kez profesyonel olarak oynadığı takım olduğunu belirterek, siyah-kırmızılı takımı çok sevdiğini bildirdi.

Eskişehirspor’un toparlanıp Süper Lig’e çıkmasını dileyen Çıkırıkçı, "Bugün maça hakim olan taraf bizdik. İyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli olan kayıpsız geçmekti ve başardık." ifadelerini kullandı.



