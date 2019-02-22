Orhan Çıkırıkçı: Kötü oynadık

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Hatayspor’a 3-0 yenilen İstanbulspor’un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, müsabakada kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıkırıkçı, "Kötü oynadık. İlk yarı iki kötü gol yedik. Penaltı pozisyonları için keşke hakemler her sahada aynı cesaretle düdük çalsalar. Kötü oyun için başkanımızdan özür dileriz." diye konuştu.

Küme düşme korkusu yaşamadıklarını dile getiren Çıkırıkçı, "Kendimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Bunları düzelteceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Palut: "Çok iyi mücadele ettik"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor karşısında değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Üç hafta sonra galip geldiklerini aktaran Palut, "Bugün iyi futboldan öte kazanmak çok önemliydi. İstanbulspor, sahasında yenilmesi zor bir ekip. Oyuncularım maça çok istekli başladı. İki gol bulduk ve çok gol pozisyonu kaçırdık. Rakibe pozisyon vermedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu istediğimiz tempoda sürdürdük. Çok iyi mücadele ettik. Değerli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.