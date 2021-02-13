Orhan Çıkırıkçı: Hakem 2. sarıdan oyuncuyu atsa 1-0 galipsiniz

TFF 1. Lig’in 21 haftasında Bandırmaspor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi oynadıklarını belirtti.

Bütün oyuncularını tebrik eden Çıkırıkçı, "Bazen kader insanın kendi elinde olmuyor. Öne geçtiğimiz maçı 2-1 geride kapattık. Hakem 2. sarıdan oyuncuyu atsa 1-0 galipsiniz. Bunun bahanesi olmaz ama bazen hakemleri fazla eleştirmek istemiyoruz. Toparlanacağız ve önümüzdeki haftalara bakacağız. İnşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.