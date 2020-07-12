Orhan Çıkırıkçı: Gelecek sezon daha iyi bir kadroyla devam edeceğiz

TFF 1. Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’u 1-0 yenen İstanbulspor’da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

12 Temmuz 2020, Pazar 21:24 Son Güncelleme:
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Orhan Çıkırıkçı: Gelecek sezon daha iyi bir kadroyla devam edeceğiz

TFF 1. Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’u 1-0 yenen İstanbulspor’da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çıkırıkçı, son dakikada buldukları golle 3 puan aldıklarını belirterek, "Takımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Osmanlıspor için ise üzgünüz. İnşallah toparlarlar. Biz kendi yolumuza bakacağız. Gelecek sezon daha iyi bir kadroyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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