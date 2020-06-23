Orhan Çıkırıkçı: Daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekibin 1-0 önde bulunduğu mücadele 34. dakikada elverişsiz hava koşulları nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "İyi oynadık, iyi toplara çıktık ancak sonuç elde edemedik. Rakibin geldiği üç pozisyonun ikisi golle sonuçlandı. Yolumuza devam edeceğiz, inşallah bundan sonra daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız." değerlendirmesinde bulundu.