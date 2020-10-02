Orhan Çıkırıkçı: Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Bandırmaspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2020, Cuma 22:39 Son Güncelleme:
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Orhan Çıkırıkçı: Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim

TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında İstanbulspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. 

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, zorlu bir maçı atlattıklarını ifade ederek, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler. Son dakika attığımız golle kazandık. İnşallah milli maç arasında daha iyi hazırlanıp Samsun’a daha hazır şekilde gideceğiz, oradan da puan ya da puanlarla döneceğiz” dedi.

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