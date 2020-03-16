Orhan Çıkırıkçı: Buradan galip dönebilirdik ama olmadı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Ekol Göz Menemenspor’a konuk olan İstanbulspor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, son dakikalarda yenilen gol nedeniyle maçı berabere bitirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Maçta iki kere öne geçmelerine rağmen bu avantajı koruyamadıklarını vurgulayan Çıkırıkçı, "2 takım da çok iyi mücadele etti. Buradan galip dönebilirdik ama olmadı. Artık önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı, Türkiye’de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin, nisan ayının başına kadar tatil olabileceğini düşündüğünü ifade etti.