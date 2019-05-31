Avcı’dan 1 kişi getirmesi istenirken, Orhan Ak ismi veto yedi. Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim ile tartışan ve soyunma odasına gönderilen Orhan hoca, daha önceki yıllarda arabalı vapurda bir kaç Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş, görüntüler o dönem sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yöneticiler Orhan Ak’ın çalışmasını istemese de, Başkan Fikret Orman’ın henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi.

Başakşehir’den klipli veda

Dün öğlen saatlerinde Başakşehir kulüp binasında Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşen Abdullah Avcı, personelle de vedalaştı. 5 yıllık mukavelesi bulunmasına rağmen aynı zamanda yakın dostu olan Gümüşdağ ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Avcı için Başakşehir özel bir veda klibi hazırladı. Abdullah hocanın kulüpte görev aldığı dönemlerden fotoğraflar videoda yer alırken, “Yolun açık olsun hocam” başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.