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Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 23:00
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Orhan Ak yedek kulübesinden ayrıldı

SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, tepkilerin ardından yedek kulübesinden ayrıldı.
Maç öncesi siyah beyazlı taraftarların tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı. Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak'ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.

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