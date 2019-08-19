Orhan Ak, istifayı düşünüyor!

Genç teknik adamın, cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında da tepkilerin devam etmesi durumunda istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Kamp döneminde Beşiktaş'ın en çalışkan ismi olarak dikkat çeken Quaresma, Sivasspor deplasmanında ise Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçlarından birini yaşadı. Portekizli yıldız oyunda kaldığı 62 dakika boyunca sadece 28 defa pas verebildi. Bu pasların hiçbiri hücumda rakibi zorlayacak türden değildi. Sadece iki defa orta yapabilen Q7, bunlarda da isabet sağlayamadı. (Türkiye gazetesi)