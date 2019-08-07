Orel Mangala transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın formasını giyen Orel Mangala, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 21 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yürüten Mehmet Eser de Bild gazetesine yaptığı açıklamada Sarı Lacivertli kulübün oyuncusuna olan ilgisini doğrulamıştı.

Stuttgart'ın sportif direktörlüğünü yürüten Sven Mislintat'tan ise söz konusu transferle ilgili Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Transfermarkt adlı internet sitesinin Almanca edisyonuna konuşan Mislintat, "Mangala önümüzdeki sezon kesinlikle takımda kalacak." ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun kulübüyle 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler