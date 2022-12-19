Orduspor 1967-Karaman FK maç sonucu: 3-2

TFF 3. Lig 2. Grup 17. hafta maçında Orduspor 1967, sahasında konuk ettiği Karaman Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Taner Tuncer xxx, Yakup Keçeci xxx, Yahya Kemal Yurtbilir xxx
Orduspor 1967: Ömürcan xxx, Erdinç xx, Batuhan Berkay xx (Yusuf dk 80 xx), Serhat xx (Hakan dk. 79 x), Ufuk xxx (Gökay dk. 86 xx), Harun xxx, Metin xxx, Abdülkadir xx (Cevatcan dk. 77 xxx), Uğur xxx, Adem xx, İsmail xx
Karaman Futbol Kulübü: Onur x, Ahmet Batuhan x (Ömercan dk. 47 xx), Ali Kemal x, Akın x, Ahmet x (Emre dk. 47 x), Kadir x, Umut x, Abdulsamet x (Tugay dk. 63 xx), Orhan x, Ensar x, Samet x
Goller: Uğur (dk. 9), Harun (dk. 87), Cevatcan (dk. 90+4) (Orduspor 1967), Tugay (dk. 70), Ömercan (dk. 74) (Karaman Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Ufuk (Orduspor 1967), Akın, Ensar (Karaman Futbol Kulübü)