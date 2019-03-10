Ordulu Yusuf Fehmi Genç, halterde dünya şampiyonu oldu

Ordu’da 3 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halter Federasyonunun desteği ile başlatılan ‘Halter de yeni yeteneklerin keşfedilmesi’ amacıyla başlatılan eğitim programı kapsamında Ünye ilçesinden Yusuf Fehmi Genç, uzun soluklu çalışmasının meyvesini aldı. 05-15 Mart 2019 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasına katılan Türkiye Halter milli takım sporcusu Yusuf Fehmi Genç, 61 kg’da silkmede 146 kg kaldırarak dünya şampiyonu oldu.

Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 3 yıl önce yeni halter sporcularının yetiştirilmesi amacıyla başlattıkları programı kapsamında keşfettikleri Yusuf Fehmi Genç’in altın madalya alarak dünya şampiyonu olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Genç,”Başlattığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Halter spor branşında Türkiye şampiyonluğundan sonra Dünya Şampiyonluğunun da ilimizden çıkmasından dolayı çok mutlu oldum. Özellikle Karadeniz insanının doğasından kaynaklanan mücadeleci ruhu haltere yatkın olduğunun bir göstergesi oldu. İnşallah sporcumuzu 2024 Olimpiyat Oyunlarında daha şimdiden kürsüde görüyor gibiyim. Emeği geçen hocalarımızı ve sporcumuzu kutlarım” dedi.

ABD’nin Las Vegas şehrinde başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasına 44 ülkeden 85 kadın 98 erkek sporcu katılıyor. Türk Milli takımı 7 erkek, 9 bayan olmak üzere toplam 16 sporcu ile şampiyonada mücadele ediyor.

Metin Akyürek - ORDU (İHA)