Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı

17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Faenza şehrinde yapılan Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’na katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, gerçekleştirilen turnuvada 1 gümüş 2 bronz madalya aldı.

“Sporcularımıza desteğimiz devam edecek”

Elde edilen başarının gelecek adına büyük bir umut ışığı olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Başkan Güler, “Türk sporu adına ilimizin en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, İtalya’nın Faenza şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda 2 bronz ve 1 gümüş madalya aldılar. İnanıyorum ki bu bronzlar ve gümüşler ilerleyen turnuvalarda altına dönüşecek. Böylece geleceğimizin pırlantaları Ordumuzu daha büyük başarılarla taçlandırır. Avrupa’da aldığınız her başarı Türk’ün gücünü bütün dünyaya göstermesi için bir fırsattır. Gelecekte; yeni Yaşar Doğular, Ahmet Ayıklar, Recep Karalar buradan çıkacak. Onun için şimdiden çalışmalarınıza başlamalısınız. İyi çalışın, iyi motive olun. Sadece rakibinize odaklanın. Sizin için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Çalışmalarının karşılığını aldığını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı ve Milli Güreşçi Recep Kara, “Yeni kurulan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün meyvelerini almaya başladık. Alınan bu başarılar uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Gençlerimiz, Avrupa’da elde ettikleri başarılarla İstiklal Marşımızı ezberletecekler. Bunun için başkanımızın bizlere verdiği destek çok önemli. Bu desteği her zaman gördük, bundan sonra da fazlasıyla görmeye devam edeceğiz. Bizim yapmamız gereken tek şey mindere çıktığımızda rakibimiz kim olursa olsun, onu yenmek olacaktır” şeklinde konuştu.

İHA