Ordu Gençlerbirliği Hentbol Takımı için acımız büyük!

Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, dün saat 14.00’te Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu’dan yola çıktı. Ancak kafile hedefe ulaşamadan kaza geçirdi. Hentbolcuları taşıyan E.A. (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat’ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına gediğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına uçtu. Kazada, yaşları küçük 2 kişi sporcu hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Vefat edenlerden birinin Ordu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Göksu Akyel (14), diğerinin de takımın kalecisi 12 yaşındaki Sinem Aksu olduğu belirlendi. Kazanın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yozgat ve Tokat’taki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oktay: Yaralıların durumu iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ta sporcuları taşıyan minibüs devrilmesi sonucu yaralananlardan Sıla Korkmaz’ı hastanede ziyaret etti. İlçeyi ziyareti sırasında kazadan haberdar olduğunu belirten Oktay, “Öncelikle geçmiş olsun. Ne yazık ki genç kızlarımızdan ikisini kaybetmiş durumdayız. 15 de yaralımız var ama hepsinin de durumu iyi. Buradan bu mesajı da vermeden geçemeyeceğim; sürücülerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Hele hele yağışlı havalarda lütfen hız yapmayın, lütfen dikkatli olun, başkasının canı size emanetse de aman ha aman uykusuz yola çıkmayın, dikkatli kullanın araçlarınızı. Kazanın oluş sebebi şu anda araştırılıyor. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Bakan’dan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı: “Ordu’dan Yozgat’a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkânlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun.”