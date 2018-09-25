OpTiC ve North ekipleri arasında oyuncu değişikliği yaşanacak!

Ağustos ayından beri Daniel “Mertz”Mertz’in ayrılmasından sonra North için mücadele eden niko OpTiC yönüne doğru hareket ediyor. North 20 yaşındaki oyuncu ile DreamHack Masters Stockholm kupasını kaldırırken yeni challengers sahnesi’nde 2-3 gibi bir skorla hayal kırıklığına uğradı.

OpTiC için potansiyel bir yedek oyuncu olarak görünen gade ise North ekibi ile anlaşacak gibi duruyor, takımı ile birlikte iyi bir kişisel ve turnuva performansı sergilemeyen gade için işler biraz karışık gözüküyor.

Transfer gerçekleşirse OpTiC böyle gözükecek:

Kristian “k0nfig” Wienecke

René “cajunb” Borg

Jakob “JUGi” Hansen

Marco “Snappi” Pfeiffer

Nikolaj “niko” Kristensen

Kaynak: Playerbros