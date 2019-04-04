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OpTic, Copenhagen Games’deki yerini bir başka takıma bırakıyor

OpTic, iki gerekçe göstererek Copenhagen Games’e katılmama kararı aldı.

04 Nisan 2019, Perşembe 15:06
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OpTic, Copenhagen Games’deki yerini bir başka takıma bırakıyor

Copenhagen Games organizasyonu, OpTic’in turnuvadan çekilme kararı almasının ardından Epsilon ekibini turnuvaya davet etti.

Copenhagen Games 2019 için yeri bulunan iki takımdan biri olan OpTic, yerini devrediyor. ESEA MDL finalisti Epsilon ekibi, turnuvada OpTic’in yerine mücadele edecek. Kadrosundaki ve rekabetçi havuzdaki haritaların bazılarında gerçekleşen değişikliklerden dolayı turnuvadan çekilen OpTic, böylelikle 100 bin dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvayı kaçırmış olacak. Toplamda 8 takımın mücadele edeceği turnuvaya iki takım daha davet edilecek, kalan dört slot içinse eleme karşılaşmaları oynanacak. 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek Epsilon ekibinin kadrosu ise şöyle:

Joey “CRUC1AL” Steusel

Kia “Surreal” Man

Nils “k1to” Gruhne

Teodor “SPELLAN” Nikolov

Helvijs “broky” Saukants

Kaynak: Playerbros

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