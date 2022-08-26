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Oppo Reno 7 inceleme

Oppo’nun kendi geliştirdiği fiberglas deri tasarım ve mikroskop lensle gelen akıllı telefonu Reno 7’yi bu videoda detaylı bir şekilde inceledik.

26 Ağustos 2022, Cuma 16:37 Son Güncelleme:
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Oppo Reno 7 inceleme

Türkiye piyasasına yeni akıllı telefon sürme konusunda son dönemde biraz sessiz olan Oppo, Reno 7 ile bu sessizliğini bozdu. Hatta şirket bunun ardından yükselişini sürdürmek için UEFA ile de bir ortaklığa imza attı. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2 yıllığına sponsoru oldu.

Reno 7’ye dönecek olursak, sağlam özelliklere sahip kaliteli bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yine şık ve ergonomik tasarımı dikkat çekici kamera yetenekleriyle birleştirmiş.


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