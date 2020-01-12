Galatasaray’da Henry Onyekuru şokunun artçı sarsıntıları başladı. Antalya kampı öncesi, idmanların ardından yaşadığı yüksek ateş problemi nedeniyle üçüncü kez sağlık kontrolüne sokulan Nijeryalı futbolcunun, ülkesinde sıtma hastalığı kaptığı ortaya çıktı. Bunun sıradan bir grip enfeksiyonu olarak algılanarak, Antalya’ya gitmesi halinde, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtilen genç oyuncunun, ikinci yarıda en az 4 maçı kaçıracağı neredeyse kesinleşti. Kulüp doktorları, Onyekuru’nun tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hem yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin ortadan kalkması hem de sahalara en kısa sürede dönüş yapması için özel bir program uygulanıyor.

Geç kalmak istemiyorlar

Onyekuru’nun geri dönüşüyle ilgili olarak, planlanan sürecin daha ötesinde bir kriz durumu meydana gelirse, Galatasaray’ın bu transferi iptal etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Her türlü seçeneği masaya yatıran Sarı-Kırmızılılar, 31 Ocak’a kadar devam edecek olan ara transfer döneminde geç kalmamak için şimdiden yeni bir kanat oyuncusu arayışlarına başladı. Onyekuru’nun iyileşme süreci ve doktorların raporuna göre, konuyla ilgili son karar verilecek.