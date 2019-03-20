Galatasaray'da Kenan Karaman sürprizi… Sezon başında Everton’dan kiralanan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Henry Onyekuru’nun Sarı-Kırmızılı takımda kalması oldukça zor gözüküyor… 21 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılacak olması nedeniyle bu bölgeye transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, listesini de hazırladı. İmparator’un bu bölge için düşündüğü isim ise Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman…

İLK HEDEF KİRALAMAK

Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşürülme ihtimali olmasından dolayı böyle bir istekte bulunduğu öğrenildi. Fatih Terim’in 25 yaşındaki oyuncuyu ocak ayından bu yana takip ettirdiği de gelen bilgiler arasında… Orijini sol kanat olan Kenan, sağ kanatta ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Scout ekibinden gelecek olan rapora göre G.Saray yönetimi sezon sonunda harekete geçecek. İlk hedef ise Kenan’ı kiralamak. (Güneş)