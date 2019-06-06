Onyekuru’dan teşekkürler

Ülkesinin milli takımıyla kampta olan genç yetenek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Tanrıya bana bir yeni yıl daha gösterdiği için teşekkür ederim. Hayatımın geri kalanının çok daha iyi olması için dua ediyorum” ifadesine yer verdi.

Muğdat veda etti

Sezon başında Galatasaray’la 1+1 yıllık anlaşma imzalayan, ancak 21 resmi maçta forma giyemediği için opsiyon maddesi devreye alınmayan Muğdat Çelik, Sarı-Kırmızılı kulübe veda etti. Boşa çıkan tecrübeli futbolcu, Süper Lig kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapıyor.