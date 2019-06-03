800 bin Euro’la kiralandı, maaş olarak ise 1.2 milyon Euro aldı. Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezonki performansıyla hem maliyetinin fazlasını Galatasaray’a kazandırdı hem de şampiyonlukta kilit rol oynadı. 31 lig maçında 14 gol, 5 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Onyekuru’nun takımda kalması için Galatasaray tüm kozları oynuyor.

Ancak Everton, piyasası yükselen 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak yerine satmak istiyor. Fatih Terim’in önceliklerinden biri olan Onyekuru konusunda yönetimin elini güçlendiren en önemli şey ise oyuncunun tavrı. Galatasaray’ın profesyonellerinin sürekli iletişim halinde olduğu Onyekuru, kulübü Everton’a baskı yapıyor ve kariyerine Sarı- Kırmızılı formayla devam etmek istediğini söylüyor.

Alternatifi Bruma

Yönetime de haber gönderen Onyekuru’nun, “Galatasaray’da kalıp, yine Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Ben hazırım, siz yeter ki Everton’ı ikna edin” dediği öğrenildi.

Onyekuru için sonuna kadar uğraş verecek olan Cim Bom’un, alternatifi ise eski yıldızı Bruma. Portekizli oyuncuyla da her ihtimale karşı temas kurulmuş durumda.

Metin Karabaş