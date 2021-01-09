Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de 'Takımda görmek isterim' açıklaması ve yönetime rapor vermesi ile yönetimde harekete geçirmişti.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru, daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Ailesini ise İstanbul’da bırakan yıldız futbolcun ailesinin beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun ailesini İstanbul'da bırakması, transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

İHA