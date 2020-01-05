Galatasaray geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı. Kiralık geldiği G.Saray'da yola devam etmek isteyen Onyekuru, Florya'daki evini bile boşaltmazken Everton 15 milyon Euro'ya yıldız ismi satınca mecburen Monaco'nun yolunu tuttu.

MENAJERİNİN, COMOLLI İLE GÖRÜŞMESİNE İZİN VERMEDİ

Fransa'da aradığını bulamayan Onyekuru'nun ayrılacağı iddiaları sonrasında Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray'a dönmek isteyen Nijeryalı, Rusya'dan gelen iki teklifin yanı sıra kendisine talip olan Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile menajerinin görüşmesine bile izin vermedi.

"GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM"

Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi ve Fenerbahçe transferden çekildi. (Sabah)



