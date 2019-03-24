Onyekuru’da formül aynı

Şampiyonluk yarışında çok kritik 8 maç kalırken, bir yandan da Galatasaray’da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Onyekuru ve Ndiaye’yi bir sene daha kiralamak amacında.

Ndiaye’nin kulübü Stoke City’nin Premier Lig’e çıkma şansı olmadığı için Sarı- Kırmızılılar oldukça avantajlı.

Ancak Onyekuru işinin kısa vadede gerçekleşmesi pek kolay gözükmüyor. Çünkü Everton, öncelikle oyuncusunu bonservisiyle vermek istiyor. 2017’de Onyekuru için 8 milyon Euro ödeyen Ada ekibi, 10 milyon Euro üzerinde bir rakam bekliyor. Galatasaray ise kiralama formülü üzerinde diretecek ve oyuncunun İstanbul’da kalmak istemesini koz olarak kullanacak.

Metin Karabaş