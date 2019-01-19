Onyekuru: Ümit ediyorum bu şekilde devam eder

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Onyekuru, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Onyekuru'nun maç sonu açıklamaları:

"Başlangıçlar çok önemlidir, biz de galibiyetle başladık. Ümit ediyorum bu şekilde devam eder."

"Garry buradayken daha çok sağda oynuyordum, daha rahat ettiğim yer sol açık ama sonuç olarak hocamın vereceği karar önemli."

"Hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği destek önemli. Bugüne kadar hep destek verdiler, bundan sonra da verecekler. Pozitif olup, böyle devam etmek istiyoruz."