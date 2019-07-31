Onyekuru transferinde sıcak gelişme! Monaco...

Galatasaray'ın bir sezon daha kiralamaya çalıştığı Henry Onyekuru için Everton, Fransız ekibi Monaco ile görüşüyor.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre, Everton, Henry Onyekuru satışıyla ilgili Fransız ekibi Monaco ile görüşüyor. 2017'de Everton'a imza attı, ancak Premier Lig'de oynaması için gereken çalışma iznini alamamıştı.

Galatasaray'ın geçen sezon 800 bin Euro karşılığında kiraladığı Onyekuru gösterdiği performans ile şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Nijeryalı kanat oyuncusu 44 maçta forma giymiş ve 16 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

20 milyon Euro istiyorlar

Son olarak Juventus'tan Moise Kean'i 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Everton Onyekuru'yu 20 milyon Euro civarında bir bonservisle elinden çıkarmak istiyor.

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