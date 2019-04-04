Onyekuru rakiplerine fark attı!

OPTA’nın yaptığı analizde Spor Toto Süper Lig’de en hızlı futbolcunun Henry Onyekuru olduğu tespit edildi. Afrika basını da genç yıldıza geniş yer verdi.

04 Nisan 2019, Perşembe 12:53
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Onyekuru rakiplerine fark attı!

Galatasaray’da bu sezon kiralık oynayan Henry Onyekuru, hızıyla rekor kırdı. OPTA’nın yaptığı analizde, Türkiye’de Spor Toto Süper Lig’de en hızlı futbolcu olarak Onyekuru belirlendi. Sarı-kırmızılı yıldızın, 20 metreyi saatte 32 kilometre hızla koştuğu ölçümü ortaya kondu. Afrika basını da bu araştırmaya yer verdi. 

Afrika Uluslar Kupası’na doğru Nijerya Milli Takımı’nın yıldızı Onyekuru’nun hazır ve formda olduğuna dikkat çekildi. 21 yaşındaki oyuncunun, 11 gol 3 asistle oynadığı da anımsatılarak, Nijerya Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası hedefinde ciddi anlamda yer alacağına vurgu yapıldı. (Skorer)

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