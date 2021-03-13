Onyekuru: Önemli olan 3 puanı almaktı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla yendi. Sarı kırmızılılarda, sonradan oyuna giren ve 2 gol atan Onyekuru maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Onyekuru'nun sözleri:

Tabii ki çok mutluyum. Bugün çok önemli bir maçtı bizim için, kesinlikle 3 puanı almamız gereken bir maçtı... İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Takımıma bu şekilde katkı verdiğim için çok çok mutluyum. Falcao'nun yaptığı asist, attığım goller bunlar hep birlikte bir araya geldiğinde güzel bir galibiyet çıktı ortaya... Önemli olan takıma katkı vermekti. Buradan 3 puanla ayrılmaktı.

Futbolda bu tip şeyler var. Bazen 11'de başlarsınız hiç gol atamazsınız, bazen son 2 dakikada girersiniz goller atarsınız. Futbolda böyle şeyler oluyor.