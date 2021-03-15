MENÜ

Onyekuru hayata döndü

İlk 2 maçında 4 gole katkıda bulunan 23 yaşındaki oyuncu son 6 sınavda sadece 1 asist yapmıştı. Onyekuru son 22 dakikada şans bulduğu Kayseri sınavında attığı 2 golle hem hayata döndü hem de galibiyetin kahramanı oldu.

15 Mart 2021, Pazartesi 00:05 Son Güncelleme:
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Onyekuru hayata döndü

Devre arasında Aslan'a imza atan ve 3. kez Galatasaray macerasına başlayan Nijeryalı futbolcu ilk 2 maçında 3 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Sonrasında oynadığı 6 maçta 1 asist yaparak düşüşe geçen Onyekuru yeniden hayata döndü... Kayseri sınavında kesik yiyen 23 yaşındaki oyuncu, sonradan oyuna girdiği mücadelenin kahramanı oldu. 68. dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla 50. maçına çıktı ve 2 golle parladı. Aslan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlayan Onyekuru şampiyonluk yolunda Terim'in en büyük kozlarından birisi olacak.


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