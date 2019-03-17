Onyekuru geri dönüşün sırrını açıkladı

Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Bursaspor'u 3-2 ile geçti ve lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü. Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray'da Onyekuru yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Onyekuru'nun maç sonu açıklamaları:

"Çok mutluyum, çok önemli bir galibiyet aldık. İlk yarı kötü oynadık. İçeri girdiğimizde hocamızın verdiği taktikler vardı ve bu performansımızın yeterli olmayacağını söyledi. İkinci yarı için bizi iyi hazırlayan teknik heyete teşekkürler."

"İkinci yarı iyi oynadık ve kazandık. İlk yarı biterken Badou Ndiaye'nin attığı gol bize güç ve kuvvet verdi."