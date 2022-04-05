Onyekuru geliyor! Son dakika transfer haberi

Takımın başına Vincenzo Montella’yı getirdikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve ilk 5’te yer alan Adana Demirspor, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Takımın İtalyan yıldızı Mario Balotelli de transfer için devreye girdi. Balotelli, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru’yu Adana Demirspor’a davet etti. Yunan basınındaki iddialara göre; Balotelli; Galatasaray , Fenerbahçe ve Başakşehir’in de transfer listesinde olan Onyekuru’yu Demirspor’da oynamak için aradı. Onyekuru’nun da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yunanistan’da tutunamadı

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için dönemin teknik direktörü Fatih Terim, “Bu sefer Onyekuru’nun tamamını aldık, tamamını aldık ki mutlu olduğu yerde devam edebilsin diye” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu Monaco’ya geri dönüp, 4.5 milyon Euro bedelle Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tutmuştu. Onyekuru, Yunan ekibinde bu sezon 27 karşılaşmaya çıkarken yalnızca 1 gol, 1 asiste imza atabildi.