Onyekuru Gaziantep FK maçı kadrosunda

Genç yetenek, üçüncü kez döndüğü yuvasında çıktığı ilk antrenmanda oldukça heyecanlı ve neşeliydi. Antrenman öncesi bir süre hocası Fatih Terim'le görüşen Onyekuru'nun, ana bölümde oldukça istekli çalıştığı öğrenildi. Teknik ekip, yarınki Gaziantep deplasmanında Onyekuru'yu kadroya dahil etmeyi düşünüyor. Terim'in planı, kısa bir süre de olsa, maçın ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürebilmek. Bir sonraki Başakşehir sınavında da ikinci devrede süre alması beklenen Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor.



