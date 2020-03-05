Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda en az bir sezon daha forma giymek için bizzat devreye girdi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu olmadan 750 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun en az bir yıl daha takımda kalmaasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli olarak Nijeryalı futbolcu ile görüşerek transfer sürecinde etkin rol oynamasını talep etti.

Monaco'nun Onyekuru için talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini FFP'den dolayı ödeme şansı olmayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Monaco ile masaya oturacak olan ve kendisine kolaylık gösterilmesini isteyecek olan Onyekuru için ilk görüşme, milli takım arasında Fransa'da menajer Menajer D'avila tarafından gerçekleştirilecek.

Galatasaray Yönetimi de Onyekuru konusundaki stratejisini, menajer Menajer D'avila'nın yapacağı görüşmeden sonra belirleyecek ve iyi ilişkiler içerisinde olunan Monaco ile "gerekli olması" durumunda sezon bitmeden masaya oturulacak.

Kaynak: Star