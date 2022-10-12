Onyekuru, Fenerbahçe maçında yaşananları anlattı

26 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor, ligdeki ilk yılında yaptığı sansasyonel transferlerle gündemi sarstı. Murat Sancak yönetimindeki Çukurova'nın Mavi Şimşekleri, kadrosuna Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi isimler kattı. Adana Demirspor, ilk yılında "Bu ligde kalıcı olacağız" mesajı verip, ligi 55 puanda 9. sırada tamamladı.

ADANA DEMİRSPOR ZİRVEDE

Geçen sezonun 4. haftasında İtalyan futbolunun önemli ismi Vincenzo Montella ile anlaşan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonuna fırtına gibi bir giriş yaptı ve 9. haftayı 18 puanda averajla lider bitirdi. Demir'in başarısında bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlardan Henry Onyekuru'nun payı yadsınamaz. Daha önce 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, Ajansspor'a röportaj verdi.

Mavi-Lacivertli takıma transfer sürecinden bahseden Nijeryalı yıldız, Galatasaray, Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli taraftarlarla arasında yaşananlar, Murat Sancak, Vincenzo Montella ve birçok konuya dair açıklamalarda bulundu.

İşte Henry Onyekuru'nun açıklamalarından ön plana çıkanlar...

TRANSFER SÜRECİ

- Adana Demirspor'a transfer sürecin nasıl oldu?

"Her şey aslında sorunsuz ilerledi, çok hızlı gelişti. Kulübün isteklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrendikten sonra buraya gelme kararını çok kolay verdim. Buna ihtiyacım vardı. Takımıma gollerle asistlerle katkı vermek istedim. Umarım bu şekilde devam eder. Bakalım sezon sonunda ligi nasıl bitireceğiz?"

BELHANDA VE NDİAYE'NİN ETKİSİ

- Belhanda'yla birlikte Galatasaray'daki form düzeyindesin motivasyon kaynağın nedir?

"Öncelikle performansımı en üst seviyeye çıkarabilmek için en büyük motivasyonumun çalışmak olduğuna inanıyorum. Burada da çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Buraya gelmemde, şu anki performansımı yüksek seviyeye çekmemde eski arkadaşlarımın da etkisi oldu. Badou Ndiaye ve Belhanda'yla Galatasaray'da çalışmıştım. Buraya geldikten sonra çok iyi bir aile olduğunu gördüm. Bunların performansımı etkilediğini düşünüyorum."

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ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

- Adana Demirspor ligin iddialı takımlarından, şampiyonluk hedefi var mı? Takım içinde şampiyonluk konuşuluyor mu? Şampiyonluk yarışı hakkında yorumun nedir?

"Oyuncu olarak kafanızda şampiyonluk hedefi oluyor. Lig yarışına maç maç bakıyoruz. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz ve isteğimiz her zaman var. Ancak bu nasıl sonuçlanacak, şimdiden asla bilemeyiz. Burada çok iyi hocamız ve başkanımız var. Çok önemli de bir ekip var."

MONTELLA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

- Vincenzo Montella ile ilgili düşüncelerin nelerdir?

"Çok büyük bir futbolcuydu. Şu anda da harika bir antrenör. Üst seviye futbol oynadı, verdiği kararlara büyük saygı duyuyorum. Hocamız ofans oyuncusuydu, ben de ofans oyuncusuyum. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Takımımız çok kaliteli, hocamızın işinin kolay olmadığını biliyorum. Ona saygı duyuyorum. O çok büyük bir teknik direktör."

'MURAT SANCAK BİR BABA GİBİ'

- Başkan Murat Sancak'la ilgili neler söylersin? Transfer sürecinde aranızda nasıl bir diyalog oldu?

"Başkanımız Murat Sancak'ın çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Bu kulüp için çok büyük bir başkan. Geldiğim günden beri burada herkesin mutlu olduğunu ve kalmak istediğini görebiliyorum. Buradaki her oyuncuya elinden gelen desteği veriyor. Saha içerisinde ve saha dışarısında bir baba gibi yanımızda. Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Başkanımız her şeyi bana anlattı; hedeflerini projelerini söyledi. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım."

TAKIMDAKİ GELECEĞİ

- Sözleşmende satın alma opsiyonu var? Geleceğinle ilgili neler söylersin?

"Her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Fakat şu anda maç maç ilerliyoruz ve bu sezonu bitirme düşüncesindeyiz. İlerleyen zamanda göreceğiz."

KARİYER PLANLAMASI

"Öncelikle şunu söyleyebilirim: Bir futbolcunun kariyerinde inişler çıkışlar yaşanabilir. Ben de Türkiye'ye 21 yaşında geldim. Buradaki sürecim Galatasaray'la başladı. Galatasaray gibi bir takımda genç oyuncu olduğunuzda taraftarının beklentisi fazla oluyor. Sonrasında Fransa'ya gittim. Monaco'da hocamla sorun yaşamıştım. Şu anda yeniden Türkiye'deyim. Burada çok fazla sevgi gördüm. Sevgi gördüğünüz ve mutlu olduğunuz yerde performansınız da artıyor."

FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

- Fenerbahçe maçında neler yaşandı? Tribünlere neden bir ağlama hareketi yaptın?

"Maça başlarken tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı bir öfke oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Bu durum, aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hakareti geçtim, bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim."

GALATASARAY'A KARŞI NELER HİSSETTİ

- Üç dönem formasını giydiğin Galatasaray'a karşı oynadığında neler hissettin?

"Galatasaray maçında farklı duygular hissettim. Ben orada Adana Demirspor oyuncusu olarak sahaya çıktım ve mücadele ettim. Galatasaray'da 3 farklı dönemde oynadım ve şampiyonluk yaşadım."

YABANCI KURALI

"Bu konuyla ilgili neler söylemem gerekiyor bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına saygı duyuyorum."

'TARAFTARLAR HARİKA'

- Adana şehri ve Adana Demirspor taraftarıyla ilgili düşüncelerin nelerdir?

Adana, yaşamak için güzel bir şehir. İstanbul kadar büyük bir şehir değil. Ben İstanbul'da da antrenman sonrasında eve giden bir kişiydim, burada da böyle. Adana Demirspor taraftarı harika. Bizi her maç 90 dakika destekliyorlar. Adana kebabını çok seviyorum.

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